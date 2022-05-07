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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1400 متر في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد لإزالة كل التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى مصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء. 


ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذاً لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وما صدر فى مجلس المحافظين. 

 

وأشار محافظ البحيرة، إلي أننا نعمل وفق محورين أساسيين؛ الأول إزالة التعديات الجديدة فى مهدها على الفور، الثاني إزالة التعديات السابقة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة. 

 

وفي نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية عن إزالة ١١ حالة تعدي فى المهد بإجمالي مساحة بلغت ١٤٠٠ متر عبارة عن:

- حالتي بمركز دمنهور بمساحة ٣٢٠ م٢.

حالة بمركز أبو حمص بمساحة ٤٠ م٢

حالة بمركز  المحمودية بمساحة ١٤٠ م٢

- حالة بمساحة ١٥٠ م٢ بالدلنجات.

- حالة تعدي بمساحة ٣٠ م٢ بإيتاي البارود.

- حالة تعدي بمساحة ٢٠٠ م٢ بحوش عيسى.

- ٣ حالات بمساحة ٤٦٠ م٢ بكفر الدوار.

- حالة تعدي بمساحة ٦٠ م٢ بأبو المطامير.

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