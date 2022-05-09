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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. أكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

إذا كنت مولودًا في يوم 9 مايو اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا. 

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حظك اليوم وتوقعات الإثنين 2-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم9 مايو  يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات. اليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة. من المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية. سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة. بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل. يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية. 

نصيحة لمواليد 9 مايو
 

سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك. يمكن لسلوك حبيبتك المحب أن يجعلك تشعر بأنك مميز. تجنب القلق كثيرا بشأن الصحة.

حظك اليوم توقعات الابراج الأبراج خبيرة الابراج عبير فؤاد

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