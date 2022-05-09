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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية قد تمتنع عن قرار حظر الطاقة الروسية.. تفاصيل

الطاقة الروسية
الطاقة الروسية

قال نائب رئيس الوزراء في بلغاريا آسين فاسيليف، إن بلاده لن تدعم العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا إذا لم تحصل بلد البلقان على الحظر المقترح لشراء النفط الروسي.

واقتربت حكومات الاتحاد الأوروبي من الموافقة على العقوبات الصعبة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ولكن من المقرر أن تجري المزيد من المحادثات ليوم الاثنين لمعرفة كيفية التأكد من أن البلدان الأكثر اعتمادًا على الطاقة الروسية يمكن أن تتغلب عليها.

وقال: "ستستمر المحادثات، غدا الثلاثاء أيضًا، قد تكون هناك حاجة إلى اجتماع للقادة لاستنتاجهم. موقفنا واضح للغاية. إذا كان هناك انتقاد لبعض البلدان ، فإننا نريد الحصول على تغيير في القرارات".

وأضاف: "إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلن ندعم العقوبات. لكنني لا أتوقع الوصول إلى ذلك ، بناءً على المحادثات في الوقت الحالي".

وتواجه بعض الدول الأوروبية صعوبة في توفير بديل عن الطاقة الروسية، في حالة الاتفاق على حظرها بسبب العقوبات المفروضة على موسكو، حيث قرارات بعض الدول الدفاع بالروبل الروسي في محاولة للحصول على الطاقة الروسية. 

رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي النفط الروسي دولة أوروبية أوكرانيا روسيا

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