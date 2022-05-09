ترتيب هدافي الدوري الإسباني .. بنزيما يقترب من الحذاء الذهبي

بات كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد قريبًا من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لبطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، رغم غيابه عن التهديف في الجولة الخامسة والثلاثين.

ولم يشارك بنزيما في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تلك الجولة، حيث ظل على دكة البدلاء طوال اللقاء، بقرار من المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويبتعد بنزيما بـ9 أهداف عن أقرب ملاحقيه على الحذاء الذهبي للموسم الحالي من الليجا، وهو ياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو، الذي سجل هدفين في الجولة نفسها وذلك أمام ألافيس.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة والثلاثين



كريم بنزيما، ريال مدريد، 26 هدفًا.

ياجو أسباس، سيلتا فيجو، 17 هدفًا.

راؤول دي توماس، إسبانيول، 15 هدفًا.

إنيس أونال، خيتافي، 15 هدفًا.

فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 14 هدفًا.

خوانمي، ريال بيتيس، 14 هدفًا.

خوسيلو، ألافيس، 13 هدفًا.

خوسيه لويس موراليس، ليفانتي 12 هدفًا.

ممفيس ديباي، برشلونة، 11 هدفًا.

جونزالو جيديس، فالنسيا، 11 هدفًا.

أنخيل كوريا، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.