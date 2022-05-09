مرثا محروس: مشروع قانون محطة الزهراء للخيول خطوة لاستعادة إرث مصري مهمل

بعد موافقة النواب نهائيا..

أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عن موافقتها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.



وقالت في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب": " أوافق من حيث المبدأ، لضرورة هذا القانون لأنه يعيد إرث مصري ظل مهمل لسنوات طويلة، وذلك لأن مصر تملك كنوز مميزة من الخيل العربي من اغلى وأجود الفصائل، واهملت سنين طويلة ".



وأكدت وكيل اتصالات النواب أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء ، واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة ، إلى جانب تعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، بما يواكب الإتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال.

وشددت “ محروس ” على ضرورة الاهتمام بشئون العاملين والأطباء بالمحطة ، مشيرة إلى أن منظومة الإصلاح لن تكتمل إلا بهم ، معقبة:" حتى لا يصبح القانون مجرد حبر على ورق، وذلك لأن هناك أبواب فساد كثيرة داخل المحطة لتهريب سلالات الخيل للخارج من بعض معدومي الضمير من العاملين في ظل غياب الرقابة".



و وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، بشكل نهائى.



