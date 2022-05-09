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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المهاجم الفلسطيني محمد بلح يجري جراحة الرباط الصليبي

صدى البلد

أجرى الفلسطيني محمد بلح مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، جراحة الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية بالقاهرة  وذلك على خلفية الإصابة التي كان قد تعرض لها قبل نحو أسبوع خلال إحدى تدريبات الفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب.

هذا ومن المقرر أن يخضع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة لفحص طبي بواسطة الدكتور مجدي الالفي،  طبيب الفريق الأول وذلك للاطمئنان على حالة اللاعب، وتحديد الخطوات المقبلة في البرنامج التأهيلي له والذي سيستمر لعدة أشهر ، قبل أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق.

ويلتقى فريق المصري البورسعيدي نظيره غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن  مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية أصدر بيانا رسميا تضمن 4 قرارات صارمة.

وجاء بيان النادى المصرى البورسعيدي على النحو التالي:

يتابع مجلس ادارة النادى المصرى بحالة من الاستياء الموقف الغريب والغير مدروس من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى والذي يعد بمثابة حالة تمرد على كيان النادي الكبير وهو الأمر المرفوض تماماَ مهما كانت الظروف والحجج الواهية نظرًا لقيمة وحجم نادينا الكبير .

وبكل شفافية ووضوح و حتى تعلم جماهيرنا حقيقة الموقف نود ان نوضح الاتي :

اولًا :  أدى الفريق الاول  نسبة 44% من اجمالي مباريات الدورى العام في حين ان معظم لاعبي الفريق حصلوا بالفعل على نسب تتراوح  بين 60 % إلى 80% من اجمالى العقود ، ما عدا نسبة المشاركة التي يتحصل عليها اللاعبين بعد انتهاء الموسم وهذا  يعني حصول اللاعبين على مستحقات تفوق نسبة مشاركتهم فى المسابقة هذا  الموسم.

ثانيا  : تم صرف جميع مكافأت الكونفيدرالية بالكامل على الرغم من تحفظ مجلس الادارة على سوء سلوك بعض لاعبي الفريق بعد مباراة نهضة بركان بالمغرب.

ثالثا : يؤكد مجلس الادارة على استمرار تنفيذ القرار الذي سبق اتخاذه بتجميد ثلاث مكافات بالدوري نظرا لسوء النتائج حيث انه لم يفز الفريق بأي مباراة منذ ديسمبر ٢٠٢١ عدا مباراة الاهلي.

وبناء عليه فقد قرر مجلس الإدارة توقيع العقوبات التالية :

١-  إيقاف صرف اي مستحقات مالية  للفريق الاول مستقبلًا إلا بعد مثول جميع اللاعبين المتغيبين عن المران اليوم للتحقيق.

٢- خصم نسبة 25 % من عقود اللاعبين المتغيبين  طبقاُ للائحة الفريق الاول بالنادي.

٣- استبعاد كل من اللاعبين احمد شديد قناوي و فريد شوقي و احمد مسعود من معسكر برج العرب وعودتهم للتدريب ببورسعيد مع تحويلهم للتحقيق. 
 
٤- تجهيز العناصر المميزة من قطاع الناشئين بالنادي للدفع بهم فى المباريات القادمة واعطائهم الفرصة الكاملة حتى يكونوا نواة للفريق الاول بالنادي فى السنوات المقبلة

و المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف.

الدوري الممتاز النادي المصري فلسطين الفريق الأول الأربعاء الدوري العام

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