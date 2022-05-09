يعالج الاحتقان البولي.. فوائد سحرية لـ مغلي الحلبة على الريق

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فوائد شرب مغلي الحلبة على الريق.





من فوائد مغلي الحلبة على الريق:-

-يوصف شرب كوب من منقوع الحلبة على الريق لقتل الديدان المعوية بمختلف أنواعها.

- تناول ربع كوبٍ من منقوع الحلبة على الريق يساعد على تسكين السعال، وتهدئة التهابات الحلق.

-شرب مغلي الحلبة على الريق يساعد في معالجة الاحتقان البولي.

-شرب منقوع الحلبة على الريق يساعد في تنظيف الجهاز الهضمي من الطعام ويعمل على تقوية جدار المعدة.

- منقوع الحلبة على الريق يفتح الشهية مما يساعد على زيادة الوزن.

-شرب كوب من منقوع الحلبة صباحاً يساعد على علاج أوجاع الصدر خاصةً الربو المزمن.

-تناول ملعقة من بذور الحلبة يساعد في تخفيض معدل السكر في الدم.

-تناول ملعقة من بذور الحلبة يساعد على تنشيط الطمث عند الفتيات.

-استخدام منقوع الحلبة كغسولٍ يعالج مناطق التشققات في الجلد.

- الاستعمالات الخارجية للحلبة عمل مخلوطٍ من مسحوق بذور الحلبة مع ملعقتين من ماء الورد يعالح الحروق.

-خلط كميةٍ من مسحوق بذور الحلبة مع زيت السمسم وعددٍ من فصوص الثوم يعالج مرض الروماتيزم وآلام العضلات.

-عمل البخة من مسحوق بذور الحلبة يساعد في الشفاء من الدمامل والتقرحات.