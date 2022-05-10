أخبار الفن: نقل سارة الطباخ للمستشفى .. وموعد عزاء والد محسن منصور

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن سارة الطباخ ومحسن منصور :



تعرضت المنتجة سارة الطباخ ومديرة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب لأزمة صحية عقب عودتها إلي القاهرة، وتم نقلها إلي أحد مستشفيات 6 أكتوبر للعلاج.

حلت النجمة لوسي، مع نجوم وصناع مسلسل انحراف، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية، للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2022



يقام عزاء والد الفنان محسن منصور، غدًا الثلاثاء 10 مايو، عقب صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية، بالمهندسين



وجه الفنان رامي الطمباري، الشكر لكل من عمل معهم بمسلسل انحراف، للنجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.