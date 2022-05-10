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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: نقل سارة الطباخ للمستشفى .. وموعد عزاء والد محسن منصور

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن سارة الطباخ ومحسن منصور :


وعكة صحية.. نقل سارة الطباخ مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب للعناية المركزة


تعرضت المنتجة سارة الطباخ  ومديرة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب لأزمة صحية عقب عودتها إلي القاهرة، وتم نقلها إلي أحد مستشفيات 6 أكتوبر للعلاج.

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

 

حلت النجمة لوسي، مع نجوم وصناع مسلسل انحراف، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية، للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2022


عزاء والد محسن منصور في مسجد الحامدية الشاذلية غدا


يقام عزاء والد الفنان محسن منصور، غدًا الثلاثاء 10 مايو، عقب صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية، بالمهندسين


رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف


وجه الفنان رامي الطمباري، الشكر لكل من عمل معهم بمسلسل انحراف، للنجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

سارة الطباخ محسن منصور مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب

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