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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الشهر العقاري: 37 يوما أقصى مدة زمنية لنقل وتسجيل العقار..وأحمد موسى: زيادة في الأسعار خلال الأيام المقبلة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بالمواطنيين نعرض لكم ابرزها :

 

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن هناك توجيهات رئاسية بالتوسع في إنشاء شبكات النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، لافتا إلى أن اليوم تم تفقد جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق للتشغيل التجريبي.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه من المتوقع حدوث زيادة في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

 

قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع أن يشهد السوق، خلال الفترة القادمة إرتفاعا في أسعار السجائر والمعسل.

قال الإعلامي تامر أمين، إن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أداؤه في بطولات إفريقيا متميز .

 


قال ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين، إنه يوجد على مستوى الجمهورية 450 مركزا لاستقبال الأقماح.

 

قال السيناريست باهر دويدار مؤلف مسلسل العائدون ، أن داعش تعتمد على الحد الأقصى من الرعب وحالة التخويف لديهم أعلى بكثير عن كل التنظيمات السابقة .


قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار،  إنه من الضروري مراجعة نمط  وسلوكيات الإنفاق داخل الأسرة،  ولا يجب أن يكون الإنفاق أكثر من الدخل .

 

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة وفاة مارينا صلاح في احدى المستشفيات العيون الخاصة الشهيرة، قائلا :"واقعة مؤسفة، وعايزين نعرف إيه اللي حصل".

روى رامز دوس زوج الضحية مارينا صلاح، تفاصيل واقعة وفاة زوجته مارينا صلاح في أحدى مستشفيات العيون الخاصة الشهيرة.

أحمد موسى موسيمانى وزير النقل التموين استثمار مهندس كامل الوزير تسجيل العقار مصلحة الشهر العقارى توجيهات رئاسية اتحاد الصناعات

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