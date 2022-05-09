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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخير قادم.. التموين: استلمنا 950 ألف طن قمح من المزارعين .. فيديو

القمح
القمح

قال ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين، إنه يوجد على مستوى الجمهورية 450 مركزا لاستقبال الأقماح.

 

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "استلمنا حتى الآن 950 ألف طن من الأقماح"، وهذا يدل على وجود قناعة ورضا من الموردين بالأسعار المحددة من الدولة".

 

وأوضح: "المورد يشعر أن عليه مسئولية، وتلك المسئولية في التوريد ناتجة عن شعوره أنه في مرحلة أمان بالنسبة لاحتياطي القمح"، متابعا: "الظروف الجوية والطقس وعدم ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى عدم اكتمال جفاف السنابل للحصاد حتى الآن".


وقال ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين،: "مازال هناك الكثير من فدادين القمح لم يتم حصدها حتى الآن بسبب الظروف الجوية"، موضحا: "توافر الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بكميات كبيرة يعطي اطمئنانا لجميع الفئات في الدولة".


وكشف عن أن محافظة الشرقية تتفوق على جميع محافظات الجمهورية في كميات التوريد، معقبا: "وصلت كميات التوريد في الشرقية حتى اليوم إلى 170 ألف طن"، وهناك خير قادم .. وطول ما رجالة مصر موجودة هنطلع خير".

 

 

 

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