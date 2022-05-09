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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باكيا.. زوج مارينا صلاح يناشد السيسي بمحاسبة المتسبب في الوفاة

مارينا صلاح
مارينا صلاح

روى رامز دوس زوج الضحية مارينا صلاح، تفاصيل واقعة وفاة زوجته مارينا صلاح في أحدى مستشفيات العيون الخاصة الشهيرة.

وقال رامز دوس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين إنه :"داخلة على رجليها ومرة واحد بتصرخ وبتقولي الحقني أنا بموت".


ودخل رامز دوس زوج الضحية مارينا صلاح، في نوبة بكاء شديدة ، قائلا :"يارب يارب وعشان ابنها الطفل، وبناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي و افوق شوية ومش هسيب حقها حتى لو اخر يوم في عمري".


وتابع رامز دوس زوج الضحية مارينا صلاح، أن :"هروح انام أمام قصر الاتحادية علشان اقابل الرئيس، وأناشد السيسي بمعاقبة من تسبب في وفاة زوجتي".
 

رامز دوس مارينا صلاح مستشفيات العيون أحمد موسى صدى البلد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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