تامر أمين: موسيماني حيرنا متميز إفريقيا وعاجز محليا.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أداؤه في بطولات إفريقيا متميز .

وأضاف تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" في افريقيا نقول إنه ساحر وخليط من مورينيو وجوارديولا وكلوب".

وتابع تامر أمين :" موسيماني يقرأ المنافس ويضع تكيتك متميز وتغييرات متميزة وحاجة اخر عظمة".

وأكمل تامر أمين :" موسيماني محليا عاجز تدربيا ويقوم بتغييرات خاطئة كثيرا وده شيء محير جدا".

ولفت تامر أمين :" مش عارف إدارة الأهلي تتعامل مع أداء موسيماني محليا إزاي، و موسيماني حيرنا كثيرا ".