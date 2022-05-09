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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: موسيماني حيرنا متميز إفريقيا وعاجز محليا.. فيديو

موسيماني
موسيماني

قال الإعلامي تامر أمين، إن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أداؤه في بطولات إفريقيا متميز .

 

وأضاف تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" في افريقيا نقول إنه ساحر وخليط من مورينيو وجوارديولا وكلوب".

 

وتابع تامر أمين :" موسيماني  يقرأ المنافس ويضع تكيتك متميز وتغييرات متميزة وحاجة اخر عظمة".

 

وأكمل تامر أمين :"  موسيماني محليا عاجز تدربيا ويقوم بتغييرات خاطئة كثيرا وده شيء محير جدا".

 

ولفت تامر أمين :"  مش عارف إدارة الأهلي تتعامل مع أداء موسيماني محليا إزاي، و موسيماني حيرنا كثيرا ".

تامر امين موسيمانى الأهلى النادي الأهلي اخبار التوك شو

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