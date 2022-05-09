أحمد سعد يشارك جمهوره صورة من حفله الأخير .. شاهد

شارك الفنان أحمد سعد ، متابعية بصور له من حفله أمس فى الجامعة البريطانية في مصر، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع “ انستجرام ”.

وعلق أحمد سعد “ من حفلة امبارح #The British University in Egypt ”.

على الجانب الآخر ، انتهى النجم أحمد سعد من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".

وقدم أحمد سعد تتر مسلسل “توبة” الذي ويقوم ببطولته شقيقه الفنان عمرو سعد، استكمالا لتعاونهما الدائم في الأعمال الرمضانية، والعمل من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء أبواليزيد، انتصار وحسن أبوالروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح.