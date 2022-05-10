أبو الغيط يتوجه إلى مراكش المغربية لحضور الاجتماع الوزاري لمكافحة داعش

يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الساعات القادمة إلى مدينة مراكش بالمملكة المغربية للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة داعش والمقرر عقده يوم 11 مايو الجاري.



وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن مشاركة أبو الغيط في هذا الاجتماع تأتي في سياق تجديد دعم الجامعة العربية للجهود الدولية التي يقودها التحالف لمكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المرتبطة به وخلاياه النائمة التي كثفت نشاطها في الفترة الأخيرة خاصة في إفريقيا.



وأضاف المصدر أن أبو الغيط سيلقي كلمة في الاجتماع يستعرض فيها رؤية الجامعة العربية لسبل مكافحة تنظيم داعش والإرهاب بصفة عامة وجهود الجامعة والدول العربية للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي وبما يكفل عودة الأمان والاستقرار للمناطق التي كانت ضحية لأنشطته الاجرامية.