السعودية تختار ميسي سفيرا للسياحة ويظهر في البحر الأحمر

اختارت المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليكون سفيرا للسياحة السعودية.

وبدأ النجم الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي، اكتشاف البحر الأحمر في السعودية، وذلك بعد اختياره سفيرًا للسياحة السعودية.

ونشر النجم الأرجنتيني ميسي صورتين عبر حسابه الرسمي على تطبيق «انستجرام»، خلال رحلته في السعودية وفي البحر الأحمر معلقًا: «اكتشف البحر الأحمر في السعودية»، وذلك رفقة مواطنه ليوناردو باريديس لاعب فريق سان جيرمان.

وكان وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، قد أعلن اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سفيرًا للسياحة السعودية.

وقال الخطيب، عبر حسابه بتويتر: «أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق».

وأضاف: «هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرًا للسياحة السعودية».

وكان فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، قال إن المملكة تهدف لأن تتخطى الزيارات السياحية التي تستقبلها هذا العام 70 مليون زيارة بعد أن تمكنت من اجتذاب 62 مليونًا العام الماضي، بما يوضح محاولات المملكة المنسقة لتعزيز قطاع السفر والسياحة لديها.