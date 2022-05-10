سيد معوض: ضغط المباريات لن يمنع الأهلي من التتويج بالدوري

يرى سيد معوض لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، أن ضغط المباريات المؤجلة لن يُعيق النادي الأهلي للتويج بالدوري الممتاز بالموسم الجاري، بشرط واحد وهو استفادة الأحمر من أخطائه في العام الماضي.



وتابع سيد معوض خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، الأهلي أضاع الدوري في الموسم الماضي بسيناريو مشابه للموسم الجاري، على الأحمر أن يركز على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، ومحاولة تدوير اللاعبين حتى لا يعاني من الإجهاد ونزيف النقاط في مباريات الدوري.

وأكمل سيد معوض، أعتقد أن الأهلي قادر على حسم البطولتين في الموسم الجاري، لأنه يمتلك فريق قوي ومدرب جيد والإمكانيات ستمنحه فرصة كبيرة لفعل ذلك.

وعن أداء موسيماني مع الأهلي، أكد سيد معوض أن موسيماني يحصد العديد من البطولات، ونطالبه بالأداء وعليه تطويره، لكن أعتقد أن تمكن الجنوب إفريقي من تطوير أداء اللاعبي والفريق، ويخسر البطولات، سيفقد وظيفته.

وعن أصعب لاعب واجهه في مسيرته، أكد سيد معوض أن "والكوت" نجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب إنجلترا، خلال مواجهة مصر وإنجلترا الودية على ملعب ويمبلي، كان أصعب لاعب واجهه، بسبب سرعة اللاعب الكبيرة.