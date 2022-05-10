رويترز: روسيا لن تغلق سفاراتها في أوروبا ردا على الغرب

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تعتزم إغلاق سفاراتها في أوروبا ردا على الإجراءات التي تقوم بها قارة أوروبا ضدها بسبب الحرب على أوكرانيا.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، أكد أنه لا يمكن لطوكيو في الوقت الراهن رفض إمدادات النفط الروسي بشكل فوري وكامل، لكنها ستقلل من اعتمادها عليها بشكل تدريجي.

وقال هاجيودا: "لا يمكننا الآن رفض استيراد النفط الروسي، لكننا مستعدون للتخلي التدريجي عن الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، بينما نبحث في نفس الوقت عن مصادر بديلة".

وسبق أن أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن اليابان تتوافق مع دول مجموعة السبع الأخرى في قرار حظر واردات النفط الروسية، رغم صعوبة مثل هذا القرار بالنسبة لطوكيو.

وكان نائب رئيس الوزراء في بلغاريا آسين فاسيليف، قال إن بلاده لن تدعم العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا إذا لم تحصل بلد البلقان على الحظر المقترح لشراء النفط الروسي.

واقتربت حكومات الاتحاد الأوروبي من الموافقة على العقوبات الصعبة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ولكن من المقرر أن تجري المزيد من المحادثات ليوم الاثنين لمعرفة كيفية التأكد من أن البلدان الأكثر اعتمادًا على الطاقة الروسية يمكن أن تتغلب عليها.

وقال: "ستستمر المحادثات، اليوم الثلاثاء أيضًا، قد تكون هناك حاجة إلى اجتماع للقادة لاستنتاجهم. موقفنا واضح للغاية. إذا كان هناك انتقاد لبعض البلدان ، فإننا نريد الحصول على تغيير في القرارات".