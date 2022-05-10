عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: روسيا لن تغلق سفاراتها في أوروبا ردا على الغرب

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تعتزم إغلاق سفاراتها في أوروبا ردا على الإجراءات التي تقوم بها قارة أوروبا ضدها بسبب الحرب على أوكرانيا.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، أكد أنه لا يمكن لطوكيو في الوقت الراهن رفض إمدادات النفط الروسي بشكل فوري وكامل، لكنها ستقلل من اعتمادها عليها بشكل تدريجي.

وقال هاجيودا: "لا يمكننا الآن رفض استيراد النفط الروسي، لكننا مستعدون للتخلي التدريجي عن الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، بينما نبحث في نفس الوقت عن مصادر بديلة".

وسبق أن أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن اليابان تتوافق مع دول مجموعة السبع الأخرى في قرار حظر واردات النفط الروسية، رغم صعوبة مثل هذا القرار بالنسبة لطوكيو.

وكان نائب رئيس الوزراء في بلغاريا آسين فاسيليف، قال  إن بلاده لن تدعم العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا إذا لم تحصل بلد البلقان على الحظر المقترح لشراء النفط الروسي.

واقتربت حكومات الاتحاد الأوروبي من الموافقة على العقوبات الصعبة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ولكن من المقرر أن تجري المزيد من المحادثات ليوم الاثنين لمعرفة كيفية التأكد من أن البلدان الأكثر اعتمادًا على الطاقة الروسية يمكن أن تتغلب عليها.

وقال: "ستستمر المحادثات، اليوم الثلاثاء أيضًا، قد تكون هناك حاجة إلى اجتماع للقادة لاستنتاجهم. موقفنا واضح للغاية. إذا كان هناك انتقاد لبعض البلدان ، فإننا نريد الحصول على تغيير في القرارات".

التجارة والصناعة اليابان روسيا أوكرانيا عقوبات دول مجموعة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

موضوعات متعلقة

السعودية تختار ميسي سفيرا للسياحة ويظهر في البحر الأحمر

طوكيو تعلن صعوبة التخلي عن الطاقة الروسية.. تفاصيل

جزء من الأمن المائي العربي.. المغرب يؤكد دعم مصر بملف سد النهضة

الرئيس الأمريكي يوقع على قانون جديد لتسريع المساعدات إلى أوكرانيا

البيت الأبيض: تصريحات بوتين في يوم النصر حول تهديدات الناتو خاطئة وعبثية

لا يوجد تكافؤ أخلاقي..أمريكا تخشى رد روسيا على العقوبات ضد وسائل الإعلام

زيلينسكي : قرار الرئيس الأمريكي بتسريع توريد الأسلحة لأوكرانيا خطوة تاريخية

بايدن يستعد لزيارة مستشفى فلسطيني في القدس الشرقية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كيفية صلاة الشفع والوتر وقيام الليل .. الطريقة وعدد الركعات

صيام الست من شوال .. الإفتاء تحذر من 7 أفعال شائعة تبطله

البرلمان يناقش اليوم طلبات إحاطة لضبط سوق الدواء والحد من الزيادة السكانية

وول ستريت جورنال: الرئيس البولندي يجري زيارة رسمية إلى مصر

حدث ليلا.. العاهل السعودي وولي العهد يبعثان برقية تعازي للرئيس السيسي.. رسالة عاجلة من وزير الأوقاف للأئمة.. حنان مطاوع: الاختيار خارج المنافسة وحالة توثيقية لتاريخ عشناه

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

اﻟﻤﺰﻳﺪ