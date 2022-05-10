تسيير رحلة أسبوعيا من باريس إلى شرم الشيخ يوليو القادم

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بشرى سارة على هامش مشاركته في معرض سوق السفر العربي للسياحة العربية بدبي، وذلك في إطار تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة.

وعقد اللواء خالد فودة، بحضور السفير شريف البديوى، سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعا مع شركة Ovoyages وهي إحدى شركات السياحة الفرنسية، وتم الاتفاق على تسيير رحلة سياحية من مطار باريس الى مطار شرم الشيخ الدولى، وذلك أسبوعيا اعتبارا من يوم الأحد 10 يوليو 2022.

وكان اللواء خالد فودة، شارك على رأس وفد من خبراء السياحة والاستثمار، في معرض سوق السفر العربي 2022 الذي تستضيفه مدينة دبي الإماراتية بمشاركة 1500 جهة عارضة من أكثر من 112 دولة وحضور أكثر من 20 ألف زائر، والممتدة من يوم الاثنين 9 إلى يوم الخميس 12 مايو الجاري.

ويسلط معرض سوق السفر العربي 2022 الضوء على "مستقبل السفر والسياحة الدولية"، وتشمل فعاليات أسبوع السفر العربي كلاً من سوق السفر العربي وقمة الاستثمار السياحي ومنتدى أرايفال دبي وفعالية ILTM العربية.

وستشكل الدورة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي التي ستقام على أرضية مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جزءًا أساسيًا من أسبوع السفر العربي السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.



يضم معرض سوق السفر العربي 2022 تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "مستقبل السفر والسياحة الدولية" عددا كبيرا من الجلسات والفعاليات، مما يتيح لمتخصصي الصناعة من جميع أنحاء العالم مناقشة الاتجاهات الحالية واستكشاف الفرص طويلة الأجل في مجالات السفر والنقل والسياحة والضيافة والأحداث والمعالم السياحية والمزيد غيرها.

وتشمل أبرز فعاليات نسخة 2022 من المعرض قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسية السعودية والصين والهند وانعقاد منتدى اريفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

ويستضيف معرض سوق السفر العربي 2022 أيضًا مؤتمرات قمة مخصصة على المسرح العالمي، سيتم تسليط الضوء من خلالها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة، كما ستشارك مرة أخرى رابطة سفر الأعمال العالمية، المنظمة الرائدة في مجال سفر الأعمال وتجارة الاجتماعات في العالم في فعاليات معرض سوق السفر العربي حيث ستقدم رابطة سفر الأعمال العالمية أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم لدفع عجلة التعافي والانتعاش ودعم النمو في سفر الأعمال.

وعلى هامش مشاركته في معرض سوق السفر العربي، عاين اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إحدى السيارات التي تعمل بالكهرباء مزودة بأحدث النظم للعمل "تاكسي ذكي" والسيارة إنتاج إحدى الشركات الإماراتية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الإماراتية ووزارة الإنتاج الحربي المصرية لتصنيع هذه السيارات بمصر لتشغيلها بجمهورية مصر العربية بديلا عن التاكسي الحالي في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ الذي سوف يعقد نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

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