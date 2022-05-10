باحث: الإرهاب يريد وقف تنمية سيناء

قال ماهر فرغلي باحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إنّ العملية الإرهابية الأخيرة سبقتها حملة شديدة على السوشيال ميديا من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وشركائها والموالين لها، بخصوص الاقتصاد لضربه ووقف التنمية بطريق تهييج الشارع المصري.

وأضاف فرغلي خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "لما فشلت هذه الحملة وصمود الدولة المصرية في وجه أزمات عالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بمشروعات في كل مكان، لم يعجب هذا الأمر الإرهابيين، فاتجه الإرهابيون من شرق إلى غرب سيناء في عملية تستهدف بها محطة رفع مياه هي الأكبر في المنطقة".

وتابع باحث في شؤون الجماعات الإرهابية: "ما حدث مؤشر خطير جدا، مفاده أن الإرهابيين يرغبون في وقت التنمية بسيناء، بعدما رصدت الدولة المصرية 600 مليار جنيه لمشروعات تنموية داخل سيناء مثل تطوير الموانئ واستصلاح الأراضي والمدارس والجامعات وغيرها، وهو ما أدى إلى فشل الإرهاب وعزله".



