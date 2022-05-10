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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثتين بمياه النيل في بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

عثر أهالي محافظة بني سويف بالتعاون مع إدارة  الإنقاذ النهري بمديرية الأمن على جثتين بمياه النيل وترعة الإبراهيمية بدائرة المحافظة، وجرى نقلهما إلى مشرحتي مستشفيي بني سويف التخصصي والواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.


تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ شرطة المسطحات المائية بعثورهم على غريق مجهول الهوية طافية بمياه النيل بجوار مقر الإدارة بمركز الواسطى.
 

جرى نقل الجثة بمعرفة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وجاري الاستدلال على هوية المتوفي.
العثور على جثة غريق سقط من دراجة هوائية بمياه ترعة الإبراهيمية في بني سويف
وفي الحادث الثاني إنتشل الأهالي بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري جثة شخص سقط في مياه ترعة الإبراهيمية من على دراجة هوائية بالقرب من مزلقان الشاملة في مدينة بني سويف وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.
 

وتبين أن المتوفي يدعى " سامي . ح . م . و"، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تسليم الجثة لذويها والتصريح بدفنها.

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