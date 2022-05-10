وزير التعليم: إتاحة كتيبات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا قبل نهاية مايو

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستقوم بإعداد "ورقة المفاهيم" الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، و"كتيب المفاهيم" الخاص بـ امتحانات الثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم، سوف تطبع الدولة ورق المفاهيم المذكورة، وسيتم تسليمها مع بدء الامتحان على أن "يسلم الطالب هذه الأوراق أو الكتيبات مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها".

وأضاف وزير التربية والتعليم "سوف تتيح الوزارة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد "لطلاب الثالث الثانوي" الكترونيا للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالي، ولا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان باوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات، حيث تم توفير ما يحتاجه الطلاب من واضعي الامتحانات".

وتنطلق غدا، الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، البالغ عددهم مليون و400 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات الجمهورية.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفترة الصباحية

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفترة المسائية

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 (امتحانات الفصل الدراسي الثاني) يوم 11 مايو 222 وتستمر حتى 25 مايو 2022، وفقا للجدول التالي:

الأربعاء 11 مايو 2022: اللغة العربية

السبت 14 مايو 2022: الكيمياء + الجغرافيا

الاثنين 16 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + التاريخ

الأربعاء 18 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 21 مايو 2022: الفيزياء + الفلسفة والمنطق

الاثنين 23 مايو 2022: الرياضيات

الأربعاء 25 مايو 2022: الأحياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم 12 مايو وتستمر حتى 26 مايو 2022، وتعقد الامتحانات "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية بلجان مراقبة ومؤمنة وفقا للجدول التالي:

الخميس 12 مايو 2022: اللغة العربية

الأحد 15 مايو 2022: تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 17 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 19 مايو 2022: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الاحد 22 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 24 مايو 2022: الأحياء + الفلسفة والمنطق

الخميس 26 مايو 2022: الكيمياء + علم النفس والاجتماع

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، فسوف تعقد إلكترونيا بالضوابط التالية: