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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: إتاحة كتيبات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا قبل نهاية مايو

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستقوم بإعداد "ورقة المفاهيم" الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، و"كتيب المفاهيم" الخاص بـ امتحانات الثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم، سوف تطبع الدولة ورق المفاهيم المذكورة، وسيتم تسليمها مع بدء الامتحان على أن "يسلم الطالب هذه الأوراق أو الكتيبات مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها".

وأضاف وزير التربية والتعليم "سوف تتيح الوزارة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد "لطلاب الثالث الثانوي" الكترونيا للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالي، ولا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان باوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات، حيث تم توفير ما يحتاجه الطلاب من واضعي الامتحانات".

وتنطلق غدا، الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، البالغ عددهم مليون و400 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات الجمهورية.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي: 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 (12)
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفترة الصباحية
تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 (10)
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفترة المسائية

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 (امتحانات الفصل الدراسي الثاني) يوم 11 مايو 222 وتستمر حتى 25 مايو 2022، وفقا للجدول التالي:

الأربعاء 11 مايو 2022: اللغة العربية 

السبت 14 مايو 2022: الكيمياء + الجغرافيا

الاثنين 16 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + التاريخ

الأربعاء 18 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 21 مايو 2022: الفيزياء + الفلسفة والمنطق

الاثنين 23 مايو 2022: الرياضيات

الأربعاء 25 مايو 2022: الأحياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 (8)
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي
تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 (14)
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم 12 مايو وتستمر حتى 26 مايو 2022، وتعقد الامتحانات "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية بلجان مراقبة ومؤمنة وفقا للجدول التالي:

الخميس 12 مايو 2022: اللغة العربية

الأحد 15 مايو 2022: تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 17 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 19 مايو 2022: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الاحد 22 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 24 مايو 2022: الأحياء + الفلسفة والمنطق

الخميس 26 مايو 2022: الكيمياء + علم النفس والاجتماع

 

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، فسوف تعقد إلكترونيا بالضوابط التالية:

  • الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة بإجراءات احترازية كاملة.
  • %30 من الامتحان مقالي ورقيا و70% أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا على التابلت.
  • تعقد الامتحانات الإلكترونية في المدارس المجهزة خلال الفترة الصباحية.
  • المدارس غير المجهزة يلحق طلابها على مدارس مجهزة في الفترة المسائية.
  • تتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية.
  •  تقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة. 
  • يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.
  • مواد الهوية القومية تتولى المدارس الدولية عقدها داخل المدرسة ورقيا تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائجها من الإدارات التعليمية.
  • لا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم في لجنة الامتحان، وسيتم الاكتفاء بورقة مفاهيم توزع مع كل امتحان.
  • منصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.
امتحانات الثانوية العامة المفاهيم التربية والتعليم التعليم

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