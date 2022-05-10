وزير التعليم يرفض دخول طلاب الثانوي لجان الامتحانات بورق أبيض

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يجوز لطلاب مرحلة الثانوية العامة دخول اللجان بـ “اوراق بيضاء” لاستخدامها كمسودات.

وقال وزير التربية والتعلليم : لقد تم توفير كل ما يحتاجه الطلاب في لجان الامتحانات من جانب واضعي الامتحانات

وكان قد أكد مجدي مدحت مؤسس إئتلاف نافذة على التعليم ، أن لديه مقترحا لحل أزمة الشطب في البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة ، والتي حدثت العام الماضي نتيجة لتوتر الطلاب أثناء الإجابة ، مما أربك عمل أجهزة التصحيح الإلكتروني .

حيث قال مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم ، أنه يناشد وزارة التربية والتعليم بضرورة تسليم طلاب الثانوية العامة 2022 في لجان الامتحانات ورق أبيض ، وليكن في شكل كراسة شبيهة للبوكليت إلى جانب ورق امتحان البابل شيت.

وأوضح مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم ، أن الهدف من هذا الورق الأبيض أن يتيح للطلاب إجراء أى عمليات حسابية أو مسودات قبل تظليل البابل شيت بالإجابة النهائية ، حتى لا يكون هناك شطب فى ورقة البابل شيت الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2022

كما أكد مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم ، على ضرورة أن يكتب الطالب اسمه على تلك الكراسة حتى لا تتناقل بين الطلاب وتكون مصدرا للغش في امتحانات الثانوية العامة 2022

قرارات هامة عن امتحانات الثانوية العامة