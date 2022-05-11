اقتصاد السعودية|المملكة والولايات المتحدة تعززان تعاونهما التجاري في مجالات التقنية والابتكار

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس الثلاثاء، بنائب وزير التجارة الأمريكي دون جريفس، لبحث سبل تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وذلك على هامش زيارة معاليه الولايات المتحدة الأمريكية؛بغية إقامة تحالفات قوية لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أَطلعَ السواحه الجانب الأمريكي على الخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم مجالي الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، والمبادرات التي أطلقتها من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي، وصولًا إلى تتويجها بجائزة القيادة الحكومية من الاتحاد الدولي للاتصالات؛لتبنيها أفضل السياسات واللوائح التي تدعم هذا المجال.



وتطرَّقَ معاليه إلى الممكِّنات التي تحظى بها المملكة،المتمثلة في وجود بِنية رقمية داعمة، وتشريعات محفِّزة، وسوق يعد الأكبر في المنطقة،إذْ إنَّ حجم سوق تقنية المعلومات في السعودية تجاوز أكثر من 40 مليار دولار.



كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار، والاستفادة من الفرص التجارية المتعددة التي أةتاحتها رؤية المملكة الطموحة 2030.



حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومعالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، وعددٌ من مسؤولي الجانبين.