اقتصاد الإمارات|1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمأمي الثلاثاء أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 378 مبايعة بقيمة 887.48 مليون درهم، منها 57 مبايعة للأراضي بقيمة 200.62 مليون درهم و321 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 686.86 مليون درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثه تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 548.18 مليون درهم منها 10 رهون أراض بقيمة 101.22 مليون درهم و69 رهن فلل وشقق بقيمة 446.96 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 419 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 16 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 24.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم.