اليوم.. طلاب الأزهر يؤدون الامتحان في الصرف والعلوم والجبر

يواصل اليوم الأربعاء، طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، في صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية وكذلك البعوث الإسلامية، أداء امتحانات نهاية العام 2021-2022.

ويؤدي اليوم الأربعاء ، طلاب الصف الأول الثانوي بالبعوث الإسلامية القسم العلمي، الامتحان في القرآن الكريم ، ومادة الصرف، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالبعوث الإسلامية القسم الأدبي الامتحان في مادة الحديث وعلومه ، ومادة مهارات اللغة العربية.

بينما يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي ، الامتحان في مادة الرياضيات، ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادة العلوم.

ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الامتحان في القرآن الكريم وتجويده ، ومادة الجبر.

جداول الامتحانات

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل المختلفة بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأعلن الأزهر الشريف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والقراءات والبعوث بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2021-2022م.

وبدأت امتحانات المعاهد الأزهرية، في السابع من شهر مايو الجاري، وتختلف من مرحلة إلى أخرى في موعد بداية الامتحانات.



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