عبد الرحيم كمال عن شخصية خلدون: يرمز لكل طاقة سلبية في الوجود

قال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال إن شخصية خلدون في جزيرة "غمام" ترمز لكل طاقة سلبية موجودة في الوجود .

وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً: ممكن بعض الناس تسميه شر أو بعضهم يسميه شيطان لكن سعادته في الخراب مش مهم الاسم لكن المهم أنو بيحب الخراب".

وعن أسباب قدومه من الخارج من البحر خارج الجزيرة وهل هناك رموز سياسية قال كمال: "القرية في الأساس فطرتها سليمة وشرها بسيط شبه أهلها لكن لما حصل شر مركب وقتلت سندس ويموت الراجل الطيب "مدين" وبالتالي بدأ الشر وجاء خلدون ليمارس لعبته".