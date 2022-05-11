كأس الأمم الأفريقية.. جمال علام يرأس بعثة منتخب مصر في إثيوبيا

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن استقرار الرأي داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة على اسناد رئاسة بعثة منتخب مصر خلال رحلة مواجهة اثيوبيا لخوض مواجهة الجولة الثانية من تصفيات كاس الأمم الأفريقية إلى جمال علام رئيس الاتحاد.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسمياً رفضه اعتماد ملعب مدينة بحر دار في إثيوبيا، لاستضافة مباراة المنتخب الإثيوبي ضد المنتخب الوطني المصري في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ما يعنى خوض المباراة في ملعب آخر لم يتحدد بعد.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC، علام فضل تولى رئاسة البعثة بنفسه لتذليل كافة العقبات أمام الجهاز الفني الجديد وعرض على الثنائي حازم إمام ومحمد بركات أن يرافقاه خلال الرحلة لمواجهة اثيوبيا في الملعب الذى لم يتحدد حتى الآن.

وأتم شبانة، علام اتفق مع الجهاز الإداري للمنتخب والذي يضم محمد صلاح المدير الإداري وعلى محمد على مساعده، على انهاء كافة الترتيبات السفر للخارج لخوض الجولة الثانية بالتنسيق مع إيهاب جلال.