اتحاد الكرة يتجاهل رغبة فينجادا في حضور اجتماع إيهاب جلال

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تجاهل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، دعوة نيلو فينجادا لحضور جلسة توقيع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على الرغم من تواجد المدرب البرتغالي في مكتبه.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC، فينجادا مازال يواصل عمله في الاتحاد حتى يوم 14 مايو، ويتواجد يوميًا في اتحاد الكرة.

وأضاف شبانة: وطلب فينجادا من جمال علام، حضور جلسة توقيع عقد إيهاب جلال، وعقد اجتماعاً مع المدرب يعرض عليه فيه تقاريره الخاصة بفترة عمله في الفترة الماضية، إلا أن اتحاد الكرة تجاهل رغبة فينجادا تمامًا، على الرغم من تواجده في الاتحاد.