منتخب مصر يطلب من اتحاد جدة تقريرا طبيا عن تطورات إصابة حجازي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر طلب من اتحاد جدة، تقرير عن تطورات إصابة مدافع الفريق السعودي ومنتخب مصر، أحمد حجازي.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC، هذا الأمر جاء بناء على الاجتماع الذي عقده إيهاب جلال مع محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي".



وأتم شبانة، جلال طلب من أبوالعلا تقرير عن حالة أحمد حجازي، من أجل حسم موقفه من الإنضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، حيث من المفترض أن يُراسل اتحاد الكرة أندية المحترفين للإنضمام للمعسكر قبل 15 يوم من بداية المعسكر؛ لذلك يرغب الجهاز الفني في حسم موقف حجازي قبل إنقضاء الموعد القانوني.