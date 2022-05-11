بأمانة وحيادية ودون مزايدة.. السيسي ينقذ آلاف الأسر المصرية من مصير مجهول.. دعوة للحكومة والبرلمان والأزهر لإعداد قانون أحوال شخصية متزن

رسائل مهمة جدا لـ الرئيس السيسي:

قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا

السلع موجودة بكثرة للسيطرة على أزمة الأسعار

أنا مسئول أمام الله عن كل بيت وأسرة

مشاكل الأحوال الشخصية ستؤدي للعزوف عن الزواج وتكوين أسرة

سنحاسب أمام الله عما فعلناه في ملف الأحوال الشخصية

نسب الطلاق زادت بشكل كبير فى آخر 20 عاما

قانون الأحوال الشخصية مسئولية كبيرة

الدولة تريد تحقيق التوازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل

"من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا" هكذا وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي قضايا الاسرة والأحوال الشخصية، لافتا إلى ضرورة مناقشة هذا الملف - ملف الأسرة - بأمانة وحيادية دون مزايدة؛ كونها تؤثر على تماسك مجتمعنا ومصيره.

كلمات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الاعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، لمست العديد من النقاط المهمة بشأن ملف الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة، وأشاد الرئيس السيسى بتناول قضية الأحوال الشخصية، قائلا «تتناولون قضية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله بشكل أو بآخر» مشيرا إلى ارتفاع معدلات انفصال الاسر، بشكل كبير، خلال العشرين سنة الأخيرة، لافتا إلى أن المشكلات التي تحدث اليوم تحدث منذ 40 عاما.

قانون يلزمنا جميعا بحل قضايا الأسرة

وأكد الرئيس السيسي أهمية وجود قانون يلزمنا جميعا بحل قضايا الأسرة وعلينا التكاتف والاستماع لكافة الآراء لحل ملف الأحوال الشخصية، متسائلا: «هل يعقل أن توجد دولة أهلها لا يقدرون على حسم القضية ويشوفوا بأمانة وحيادية ما يمكن فعله في ملف الأحوال الشخصية »

وأضاف الرئيس السيسي، قائلا: سنحاسب أمام الله كقضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر عما فعلناه في ملف الأحوال الشخصية .. في رقبتنا ولادنا وبناتنا في ظل تواجد مشاكل بين الزوجين.

وتابع الرئيس السيسى: «كل المحاولات التي حدثت لتصويب الأمر وتحقق شكلاً من أشكال التقاضى الذى يقلل حجم النزاع والخصومة» مشيرا إلى أن اختلاف الزوجين قبل الزواج أفضل من بعد الزواج.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، مردفا « أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا».

وأكد الرئيس السيسي متابعته لمضمون الحلقة والحوار «الجيد» مع المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق، مؤكدا اهتمامه بملف الأحوال الشخصية

دعوة ومسئولية

ووجه الرئيس السيسي خلال مداخلته مع البرنامج المذاع على صدى البلد الدعوة للضيف المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، للحضور إلى مقر رئاسة الجمهورية؛ من أجل التباحث بشأن ملف الأحوال الشخصية، قائلا «من فضلك تكون معانا في الرئاسة ومعك قائمة بأسماء قضاة أجلاء متواجدين على المنصة أو غير متواجدين في الخدمة ممن يملكون خبرات في ملف التقاضي في قضايا الأسرة التي تعكس رؤية لواقع عاشوه .. فهؤلاء القضاء يتشكل لديهم رؤية للمجتمع».

وأضاف الرئيس السيسي قائلا «مداخلة المستشار الباجا خلال البرنامج كانت كاشفة لنا» مطالبا له بوضع الخطوط العريضة لما توصلوا له من نتائج بعد مناظرة القضايا الأسرية.

وقال الرئيس إن «الشريعة والدين يضعان الضمير عاملا من عوامل الضبط، وهذا لا يُغيب إجراءات الدولة في ضبط المواقف»

مسئولية الدولة

وشدد الرئيس السيسي ضرورة عدم اقحام القضاء في الإجراءات المتعلقة بالنفقة والرؤية وغيرها، داعيا إلى ضرورة اتفاق الزوجين قبل عقد الزواج، محذرا من أن خلاف الزوجين في البداية، يوفر اختلافات كثيرة في المستقبل يتحملها الأبناء

وأكد الرئيس السيسي مسئولية الدولة في ذلك

وتابع الرئيس: أنا قولت إن المرأة المصرية مظلومة، وهما قالوا متحيز، أنا مش متحيز، أنا أحاول يكون في توازن، لأن إحنا في النهاية مش هدفنا استهداف حد، إحنا نستهدف الضرر والأذى والخراب، لكن مش بنستهدف الود والمحبة بين الأسر.

واستطرد الرئيس السيسي، قائلا: « أتصور أننا محتاجين إلى القضاء، وخاصة من عملوا في الأحوال الشخصية لفترة طويلة جدا، لأن القاضي عنده توازن موضوعي للقضية، وأن يكون هناك مجموعة مجتمعية مختصة بهذا الموضوع »

وأشاد الرئيس بتناول موضوع الاسرة المصرية في البرنامج، قائلا «لقد سمعت الكثير في موضوع الأحوال الشخصية، لكنه لم يكن متوازنا وموضوعيا مثلما سمعت اليوم»

وتابع الرئيس السيسى: «كل المحاولات التي حدثت لتصويب الأمر وتحقق شكلاً من أشكال التقاضى الذى يقلل حجم النزاع والخصومة».

رسالة طمأنة

وعلى جانب آخر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية كبيرة للغاية وتأثيرها على كل دول العالم ونحن منها.

وأضاف الرئيس السيسي: « إننا نملك توجهاً إلى توفير احتياطي استراتيجي يكفي من كافة السلع الغذائية لمدة 6 شهور مما يجعل السلع متوفرة»، لافتا إلى أن السلع تضخم سعرها ولكن هناك اجراءات حماية اجتماعية .

وتابع الرئيس السيسي،: «احنا بخير الحمد لله.. احنا عندنا احتياجاتنا والصوامع تستقبل يوميا 180 ألف طن قمح من الموردين والتجار».