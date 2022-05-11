عدم التجديد لأبو جبل.. جنش يضع شرطًا للعودة إلى الزمالك الموسم المقبل

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك المعار إلى فيوتشر، من العودة إلى الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC، محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك المعار إلى فيوتشر وضع شرطًا أساسيًا للعودة إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

وأشار “شبانة” إلى أن جنش اشترط عدم التجديد لمحمد أبو جبل ورحيله عن الفريق حيث سيكون قرار اللاعب بالبقاء مع فيوتشر بشكل نهائي في الموسم المقبل حال استمرار أبو جبل مع الزمالك.

وأتم “شبانة”، مسئولو الزمالك فتحوا خط مفاوضات قوي مع أبو جبل في الوقت الحالي لتجديد التعاقد معه.