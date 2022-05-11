وزير خارجية النيجر: نرغب في الاستفادة من خبرة المغرب بمجال مكافحة الإرهاب

أكد وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو، أمس الثلاثاء بمدينة مراكش، أن بلاده ترغب في الاستفادة من الخبرة الواسعة التي لدى المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال هاسومي، في تصريح عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن "المغرب، الذي يستضيف اليوم الأربعاء بمراكش أول اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش بإفريقيا، لديه خبرة غنية في مجال مكافحة التطرف في منطقة الساحل، والنيجر يرغب في الاستفادة من هذه التجربة الواسعة".

وأضاف المسؤول النيجري أن المغرب يلم جيدا بالمشاكل التي تواجهها القارة الإفريقية، ولاسيما الإرهاب، الذي يواصل استفحاله بعدد من بلدان المنطقة، لذلك يسعى النيجر إلى الاستفادة من هذه التجربة المتفردة، موضحا أن المغرب تظل بلدا رائدا في المنطقة وتحتل مكانة متميزة في مجال المكافحة الدولية للإرهاب.

وشدّد الدبلوماسي النيجيري على دور المغرب في تعزيز الأمن ببلدان الساحل ومواكبتها في معركتها ضد الإرهاب.