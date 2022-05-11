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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ينعى رئيس الإسماعيلي الأسبق

محمد ابو السعود
محمد ابو السعود

نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي،  ببالغ الحزن والأسى العميد محمد أبو السعود، رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، الذي وافته المنية، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان،و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن ناحية أخرى، اطمأن العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة في الجزائر، على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بإقامة البعثة فور وصولها مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الجزائر على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت ما يقرب من أربع ساعات.

واطمأن العامري فاروق على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة منذ وصولها إلى مطار الجزائر، وعقد عدة جلسات مع الجهاز الإداري بالنادي في فندق الإقامة لتذليل أي عقبات أو صعوبات وتوفير جميع وسائل الراحة لجميع أفراد البعثة وتسكين اللاعبين.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر:

محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة وفاق سطيف المقرر لها يوم السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي باستاد الأهلي we السلام.

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