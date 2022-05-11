ضياء السيد: كيروش ماكانش بينام وإحنا خسرناه وكسبنا إيهاب جلال

أكد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، آن كارلوس كيروش كان يعمل على مدار اليوم باكلمه، وأنه كان لا ينام ومعذبنا في هذا الأمر.

وتابع ضياء في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "احنا خسرنا كارلوس كيروش، وأرى بأنه اذا استمر كان سيحقق نجاحات كبيرة مع منتخب مصر".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "احنا كسبنا إيهاب جلال مدرب منتخب مصر، ويجب أن ندعمه لنجاح بلدنا في النهاية".

وأشار ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، إن رحيل كارلوس كيروش عن تدريب المنتخب كان ليس مدبرا منذ فترة، وأن اتحاد الكرة كان سعيدا بعمله مع المنتخب.

وأكمل ضياء في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "كان هناك نية داخل اتحاد الكرة المصري بالبقاء على كارلوس كيروش بعد مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم".

واختتم "اللاعبين في المنتخب أحبوا كيروش وطريقة لعبهم والنظام الذي تواجد خلال ولايته".