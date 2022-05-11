مرتضى منصور : الزمالك لن يخوض مباريات أخرى على استاد القاهرة

بعد هزيمته أمام إنبي..

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه الفريق لن يلعب أي مباراة أخرى على ملعب استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الحدث: “لن نخوض مباريات أخرى على ملعب استاد القاهرة، وهذا كلام لا رجعة فيه”.

وتابع: “بعيدًا عن ارتطام الكرة بالقائم، كل لاعب يتحرك يسقط، نريد أن نعرف من فعل شيئًا ما لنا هناك، منذ شهر مارس الماضي الزمالك لم يفز بأي مباراة على استاد القاهرة”.

وأضاف: “أوجه تحية للجماهير التي حضرت المباراة، لأنهم تحملوا المشقة وذهبوا لحضور المباراة من الاستاد، وإذ لاحظ الجماهيرإني قلت إنني قد تسلمت كل الفرق مهلهلة سواء اليد أو الطائرة أو السلة أو القدم”.

واختتم: "تسلمنا النادي وهو مدمر ماليًا، والتعاقدات بها تفرقة مالية، فيريرا يلصم الفريق، واللجنة السابقة استغنت عن مصطفى محمد واسامة فيصل وفرجاني ساسي وكريم بامبو ومحمود جنش، أما أنا فقد بعت مصطفى فتحي لأنه هو من طلب الرحيل عن الزمالك".

وتعرض نادي الزمالك إلى الهزيمة من نظيره إنبي بهدفين للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إستاد القاهرة، في إطار الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.