أحمد دياب: الأهلي يتعرض للظلم من الكاف

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن النادي الأهلي يتعرض للظلم من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "الأهلي يتعرض لظلم من الاتحاد الإفريقي، ولا يتوفر مبدأ اللعب العادل، وهذا من أساسيات الفيفا".

وتابع: "اتحاد الكرة يتحرك بشكل جيد مع الكاف، وقدم الخطابات القانونية التي تضمن حق الأهلي في هذا الموقف".

واضاف: "وأعتقد أن اتحاد الكرة قدم اعتراضًا على موعد مباراة مصر وغينيا بسبب موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومشاركة محمد صلاح مع فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وعن عدم تقدم مصر بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، اختتم: "ليس لدي معلومة، هذا اختصاص اتحاد الكرة، نحن نمثل الأندية في أي موضوع، ولكن هذا الملف تحديدًا يكون من خلال اتحاد الكرة".

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلم عن إستضافة ملعب مركب محمد الخامس لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو القادم.