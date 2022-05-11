ملك أحمد زاهر تروج لـ فيلم فارس .. شاهد

روّجت الفنان ملك احمد زاهر ، لـ فيلم فارس ، ونشرت بوستر الفيلم عبر حسابة بموقع انستجرام .

وعلقت ملك زاهر “ البوستر الرسمي لفيلم #فارس يوم ١٨/٥ بجميع دور العرض في مصر و الوطن العربي يارب تكتبلنا النجاح ”.

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تستقبل دور العرض السينمائي فيلم "فارس" يوم ١٨ مايو الجاري، في تجربة سينمائية جديدة تمزج بين القصص الإنسانية والأكشن والغموض.

وكانت شركة الجذور المنتجة للفيلم قد أعلنت استعدادها عن طرح " فارس" في ١٨ مايو بعد تأجيل موعده عن موسم عيد الفطر.