طلاب أولى ثانوي ينتهون من أداء الجزء الورقي في "العربي" ويبدأون الإلكتروني

لا شكاوى حتى الان ..

انهى طلاب الصف الاول الثانوي تأدية الجزء المقالي في امتحان اللغة العربية والذي تمت الاجابة عليه ورقيا تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

ويؤدي الان طلاب الصف الاول الثانوي الجزء الالكتروني في امتحان اللغة العربية ، وهو عبارة عن اسئلة اختيار من متعدد

وقد تم احتساب 15 دقيقة راحة لطلاب الصف الاول الثانوي بين الاسئلة الورقية والاسئلة الالكترونية التي يتم تأديتها على التابلت داخل لجان مؤمنة و مراقبة في المدارس المجهزة على مستوى الجمهورية.

ولم يعبر الطلاب داخل اللجان عن اي شكاوى من الاسئلة المقالية او اسئلة الاختيار من متعدد في امتحان اللغة العربية الذي يتم تأديته الان ، مؤكدين ان جميع الاسئلة لم تخرج عن المنهج المقرر .

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022

وأضاف وزير التربية والتعليم: سيؤدي الطلاب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيًا (أسئلة مقالية) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه ستتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بـ الأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه ستُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، سوف تعلن هذا العام بالدرجات

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية سوف تقوم بإرسال نتيجة تصحيح الأسئلة المقالية إلى الوزارة، بحيث تضيفها الوزارة على درجات الطلاب الخاصة بأسئلة الاختيار من متعدد، التي سيتم تصحيحها إلكترونيا، ليتم اعلان النتيجة كاملة في المدارس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الكشف النهائي لأسماء المدارس الخاصة المجهزة والمعتمدة من الإدارات لعقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للصف الثاني الثانوي الخميس 12 مايو وتنتهي الخميس 26 مايو؛ بينما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي الأربعاء 11 مايو وتنتهي الأربعاء 25 مايو.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم الفرصة لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي، للدخول من مدارسهم لخوض بروفة أداء الامتحان من المدارس الخاصة المجهزة