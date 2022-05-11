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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: وجود اتحاد أوروبي قوي يدعم مصلحة واشنطن

صدى البلد

 أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /الأربعاء/ أن وجود اتحاد أوروبي قوي يدعم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن بايدن قوله خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في البيت الأبيض إن قوة الاتحاد الأوروبي ككيان مهم جدا لواشنطن، وقوته تدعم الولايات المتحدة ومصالحها.
وأشار بايدن، الذي أعطى الأولوية لإصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد مغادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب البيت الأبيض، لدراجي أن "الاتحاد الأوروبي القوي هو في مصلحة الولايات المتحدة، قوة الاتحاد جيدة للجميع".
وشدد بايدن ودراجي على ضرورة الوحدة عبر الأطلسي كرد غربي على التدخل الروسي في أوكرانيا حيث قال دراجي : "العلاقات بين بلدينا ستكون دائمًا قوية، والحرب في أوكرانيا قد جعلتها أقوى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتقد أنه يمكن أن يقسمنا لكنه فشل، نحن نقف معا."
كما أشاد بايدن، بالوحدة الغربية، قائلاً في تصريحات أثناء حضور المراسلين إن "بوتين يعتقد أنه يمكن أن يفرق بيننا، لكننا توحدنا ​​جميعًا".
وتعهد دراجي بدعم أي عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة الروسي حيث يناقش الاتحاد الأوروبي حاليًا حظرًا تدريجيًا على واردات النفط الروسية.
ويأتي الاجتماع في البيت الأبيض قبل قمم مجموعة السبع وحلف الناتو الحاسمة في أوروبا الشهر المقبل.
وأثناء وجوده في واشنطن، سيحصل دراجي على جائزة من المجلس الأطلسي للقيادة الدولية المتميزة حيث من المقرر أن تقدمه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في حفل اليوم الأربعاء.
 

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