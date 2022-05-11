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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن: نكثف مشاركاتنا مع منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية.. فيديو

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليقًا على توقيع بروتوكول التعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان: "سعداء باستشراف علاقة جديدة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ونحن في هذه الآونة نكثف مشاركاتنا مع منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية".

وأضافت "القباج"، خلال حوارها المُذاع على فضائية "صدى البلد": "مصر تنهض في مرحلة ثرية جدًا في التزاماتها الدولية بالعهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، واحترامًا أيضًا لدستورنا المصري والسياسات التي تسلكها القيادة السياسية في الحياة الكريمة لكل مواطن مصري على أرض مصر وتطبيقًا لاستراتيجية حقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر 2020".
 

نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى التضامن بروتوكول التعاون مع المنظمة العربية اخبار توك شو صدى البلد

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