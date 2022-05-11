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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض علي المتهم بسرقة مواطن بالإكراه في القطامية

المتهم
المتهم

تمكن رجال الامن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بأنه حال سيره بسيارته ورد إليه إتصال هاتفى - عبر تطبيق إحدى شركات نقل الركاب الخاصة - لتوصيل أحد العملاء من دائرة قسم شرطة المرج، إلى أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وعقب وصولهما فوجئ بقيام العميل بخنقه بإستخدام قطعة من القماش كانت بحوزته وأجبره على الترجل من السيارة وإستولى على هاتفه المحمول والسيارة ملكه كرهاً عنه  ولاذ بالفرار .

المتهم 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة قنا) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته بأقوال المجنى عليه أيدها ، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية فأختمرت فى ذهنه فكرة إرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) بمسكنه.

كما أمكن ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط مسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمسروقات ، وإتهمه بسرقته بالإكراه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة سرقة سيارة سائق القطامية

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