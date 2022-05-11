اليوم..لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان تناقش موازنة هيئة الطرق والكبارى

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، 6 اجتماعات لاستكمال دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماعان الثالث والرابع الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى الاجتماعان والخامس والسادس الساعة الثانية عشر ظهر غدا الخميسفيما يخص الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والهيئة العامة لميناء دمياط.