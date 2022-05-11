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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدادا لافتتاح وتشغيل 4 محطات جديدة.. أعمال توسعة وتشغيل بمحطة مترو العتبة

صدى البلد

أعلنت شركة "آر.أيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو(RDMC)  المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الانفاق عن بدء أعمال توسعة وتشغيل تجريبي داخل محطة العتبة استعدادا لافتتاح محطات ناصر، ماسبيرو ، صفاء حجازي والكيت كات بالمرحلة الثالثة للمترو، وذلك بداية من صباح الخميس الموافق 12 مايو 2022. مما سيتطلب إجراء بعض التعديلات لأماكن صعود ونزول الركاب من وإلى قطارات المترو داخل المحطة. وقد اتخذت الشركة كافة الإجراءات البديلة بالاستعانة بفريق خدمة العملاء والخبرات الأمنية لتنظيم حركة المرور على الرصيف، وتسهيل حركة تنقل الركاب من القطارات.
جدير بالذكر أن شركة "اّر.أيه.تى.بى" ديف للنقل كايرو (RDMC) هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة "اّر.أيه.تى.بى" ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم. بدأت "اّر.أيه.تى.بى" ديف كايرو للنقل عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ"الخط الأخضر 3" لمدة 15 عامًا، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة  لمدة 20 عامًا.

شركة آر أيه تي بي للنقل كايرو

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