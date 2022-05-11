الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي بالقانون وشروط الحصول عليه

تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، معاشا استثنائيا ضمن المعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964، الخاص بمنح معاش استثنائي لمن لم يحصل على معاش، أو تحسين معاش شخص سبق له الحصول على معاش، ولفئات محددة وفق عدد من الضوابط.

المستحقون للمعاش الاستثنائي

1- العمال المدنيون أو أسر من توفوا منهم والذين انتهت خدمتهم، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة، أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

2- الأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم.

3- أسر من توفوا في حادث يُعتبر من قبيل الكوارث العامة.

شروط المعاش الاستثنائي

1 – يمنح العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

2- يجوز أن يتم تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

3- تقرير معاشات استثنائية لمن أدوا خدمات جليلة للدولة.

4- منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة (القانون 71 لسنة 1964).