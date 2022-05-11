الرئيس اللبناني: استشهاد شيرين أبو عاقلة جريمة جديدة لإسرائيل

قدم الرئيس اللبناني ميشال عون تعازيه للرئيس الفلسطيني محمود عباس في استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين صباح اليوم.

وكتب حساب رئاسة الجمهورية اللبناني في تغريدة عبر تويتر "الرئيس عون معزياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة: جريمة جديدة لإسرائيل تضيف فصلاً جديداً من الاعتداء والاستهتار بالحقوق والحياة والعدالة".

واستشهدت اليوم، الأربعاء، شيرين أبو عاقلة أشهر صحفية فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة جنين.

وقد تداول رواد تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديوهات تظهر لحظة استشهاد أبوعاقلة برصاص الاحتلال قبل نقلها إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن أبو عاقلة كانت قد أصيبت إصابة حرجة بالرأس ليلا برصاص الاحتلال في مذبحة على أبواب مخيم جنين.

وجدير بالذكر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال كانت قد اقتحمت مدينة جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال شاب، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين.