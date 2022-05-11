النشرة الدينية.. المسابقة العالمية للقرآن الكريم في فبراير.. هل قول أيام زفت تعد من سب الدهر؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
محمد مختار جمعة: المسابقة العالمية للقرآن الكريم فبراير المقبل
هل الكلام أثناء الوضوء يبطله .. إعرف الرأي الشرعي
الأزهر ناعيا شيرين أبو عاقلة: جريمتها أنها فلسطينية وصحفية تنقل الصورة
أعمال يصل ثوابها إلى الأب بعد وفاته .. الإفتاء تكشف عنها
حكم جمع الصلوات بدون عذر .. الإفتاء تجيب
تفكيك الفكر المتطرف.. دورة تدريبية بأكاديمية الأزهر العالمية لأئمة ليبيا