النشرة الدينية.. المسابقة العالمية للقرآن الكريم في فبراير.. هل قول أيام زفت تعد من سب الدهر؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.



أعمال يصل ثوابها إلى الأب بعد وفاته .. الإفتاء تكشف عنها