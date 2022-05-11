محافظ المنوفية يوجه برفع تراكمات القمامة في قرى مركز السادات خلال أسبوع

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز السادات انتظام سير العمل بعدد من لجان امتحانات الصف الأول الإعدادي دور مايو لعام 2022 بمدرسة إسلام عبد العزيز عبد القادر للتعليم الأساسي بقرية الأخماس ، جاء ذلك خلال تفقده لعدد من المشروعات التعليمية المنفذة والجاري تنفيذها بمركز السادات ، بحضور نائبه محمد موسى ، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات .

حيث تفقد المحافظ عدد من لجان الامتحانات للتأكد من انتظام سير الامتحانات ومدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدرسة ، وقد أدى اليوم طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانات مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية ، ووجه المحافظ بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وخلال تفقده لأعمال التطوير والتوسعات بالمدرسة ، أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن أعمال التطوير شملت إنشاء جناح جديد بالمدرسة يضم عدد 30 فصل دراسي وإنشاء ملعب جديد على مساحة 15 ×25 م ، كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 2 جناح قديم بالمدرسة علي 7200م2 و بإجمالى 77 فصل دراسي يضم المرحلة التمهيدية والابتدائية والاعدادية .

كما تفقد المحافظ مدرسة الشهيد أحمد محمد خضر (ب) بقرية السلام بالسادات " إحلال كلى " بتكلفة إجمالية ما يزيد عن (7) مليون جنيه ، وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن المدرسة تضم عدد(16) فصل دراسي (12) إبتدائى و(4) رياض أطفال ، ومن المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال والملاحظات خلال أسبوعين وجاري تجهيزها لدخولها الخدمة هذا العام ، وقد أشاد المحافظ بمستوى حجم الإنشاءات والتصميم المميز للمدرسة .

فيما تفقد المحافظ مدرسة حلمى فتح شحاتة وهيدى الثانوية العامة بقرية كفر داود " إنشاء جديد " بإجمالى عدد 12 فصل دراسى وبتكلفة إجمالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت (95%) ، حيث جارى الإنتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والوجهات والأسوار ، وقد أشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم افتتاح تلك المدارس ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى للنهوض بقطاع التعليم بالمحافظة باعتباره العامل الأساسي في تقدم المجتمع والنهوض به .

وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية رئيس المدينة بالتنسيق فوراً مع وحدة التدخل السريع بالتواجد اليومي ولمدة أسبوع بجميع قرى مركز السادات لرفع كافة تراكمات القمامة و تسوية وتمهيد الطرقات بهدف رفع كفاءتها وتحسين الحركة المرورية أمام المواطنين ، فيما استمع المحافظ لشكاوى عدد من المواطنين يتضررون من عدم وجود خدمة الصرف الصحى ، وأشار المحافظ بأن العمل جاري علي قدم وساق للانتهاء من مشروع محطة الصرف الصحي الخطاطبة وكفر داود وتوصيل الخدمة لمنازلهم ، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بتلبية مطالب مواطن من ذوى الهمم وإيجاد الحلول المناسبة له .