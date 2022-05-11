مطالبات بمحاسبة مرتكبي الجريمة.. إدانات عربية ودولية لاغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة

لاقت جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة صبتح اليوم /الأربعاء/ على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين ردود أفعال دولية و عربية مستنكرة ومنددة بالحادث.

وتوفيت أبو عاقلة - والتي تعمل مراسلة تلفزيونية لإحدى القنوات الإخبارية - إثر إصابتها برصاص في الرأس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، خلال تغطيتها للأحداث في مخيم جنين بالضفة الغربية.

و أعربت وزارة الخارجية اليمنية ، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، خلال تأديتها لعملها الصحفي في مخيم جنين.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته قناة اليمن الفضائية - أن ارتكاب هذه الجريمة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدولية.. داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة.. معربة عن خالص التعازي لعائلة الفقيدة وللحكومة والشعب الفلسطيني.

وفي الكويت وصف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم اغتيال الإعلامية الفلسطينية شرين أبو عاقلة بأنه "شاهدا جديدا على زيف كل ادعاءات الاحتلال".

وأضاف الغانم - في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - أن قتل الإعلامية الفلسطينية على يد رصاص قوات الاحتلال "شاهد على ضعف وذلة الكيان الصهيوني وورطته عندما يخاف الكلمة الصادقة ويخشى الحقيقة الفاضحة".

وذكر أن ‏"بنت القدس" - هكذا كانت تسمي نفسها - قتلت وهي تؤدي عملها الصحفي متسائلا "هل أداء العمل يعتبر إرهابا؟ هل كانت تحمل السلاح؟".

وقال "‏عزاؤنا لأسرة البطلة شرين أبو عاقله ولزملائها الصحفيين وللشعب الفلسطيني.. عزاؤنا الوحيد أن ألف شرين أخرى ستظهر حتما شاخصة بحقيقة الأرض بوجه الاحتلال الذليل".

وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم - في بيان - إدانة و استنكار الكويت لاغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للإعلامية الفلسطينية شرين أبو عاقله بالقرب من مخيم جنين وإصابة إعلامي آخر.

من جانبها أدانت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، بأشد العبارات، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، مؤكدة أن عملية التصفية المروعة التي تمّ الإقدام عليها تمثل انتهاكا جسيما وتعديا صارخا ومُشينا لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واستنكرت اللجنة -في بيان - إمعان قوات الاحتلال في جرائمها النكراء ضد الصحفيين وكافة العاملين في قطاع الإعلام ، ومواصلة انتهاجها سياسات عدوانية دون مراعاة للمبادئ الإنسانية أو احترام لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في المعلومة وضمان سلامة الصحفيين وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء قيامهم بمهامهم بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة، أمام هذا الخرق الواضح لكافة المعايير الدولية، ضرورة اضطلاع "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المستمرة للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل" لمهامها في القيام بتحقيق فوري وشامل في هذه الجريمة بما يخلُص إلى محاسبة مرتكبيها.

وأعرب رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان المستشار جابر المري، وأعضاء اللجنة ،في البيان، عن خالص تعازيهم وأصدق مشاعر مواساتهم لعائلة الفقيدة ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني وللأسرة الإعلامية العربية والإنسانية في هذا المصاب الجلل، سائلين الله تعالى أن يتغمد فقيدة الإعلام العربي بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمُن على الصحفي علي السمودي بالشفاء العاجل.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم استشهاد الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقله وإصابة صحفي فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين.