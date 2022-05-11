أوكرانيا تعلن السيطرة على ثلثي الحدود مع روسيا

قال قائد قوات حرس الحدود الأوكرانية، ليونيد باران، إن أوكرانيا استعادت السيطرة على نحو ثلثي الحدود، البالغ طولها 1200 كيلومتر، مع روسيا.

وأضاف: “دخلت دائرة حرس الحدود الحكومية داخل ولايات كييف وسومي وتشرنيهيف مناطق السيطرة”.

ومع ذلك، فإن الخطر لا يزال قائما، وبالتالي، فإن التدابير الاعتيادية لحماية الحدود ليست كافية.

وقال: "في الوقت الحالي، يتم اتخاذ تدابير لتفقد المنطقة بالتفصيل ويتم إنشاء مراكز إضافية".

وأشار إلى أن الوضع الأكثر توترا هو في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، حيث تحاول القوات الروسية بسط سيطرتها بالاقتحام.

وكشف أن قوات حرس الحدود البحرية إلى جانب قوات الدفاع الأخرى تواصل عملياتها في لوجانسك وخاركيف وكراماتورسك في اتجاه ماريوبول.

ووصف مدير إدارة حرس الحدود الأوكراني الوضع على الحدود مع بيلاروس بأنه "يشكل استفزازا لكنه مازال تحت السيطرة مع الأخذ في الاعتبار التهديدات المحتملة هناك، مما يدفع القوات الأوكرانية لاتخاذ كافة التدابير لحماية الحدود".