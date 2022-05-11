أمينة المرأة بالحركة الوطنية: إعداد قانون أحوال شخصية ضرورة لأزمة النفقة والرؤية

رحبت نهاد خير الله أمينة لجنة المرأة بحزب الحركة الوطنية، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن.

تعديلات قانون الأحوال الشخصي

وقالت “خير الله” لـ"صدي البلد"، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة، لأن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة خاصة مشاكل النفقة والرؤية التي تحتاج الي تعديلات جزرية بالقانون لضمان نزع فتيل الاشتباك والنزاعات التى تشهدها محكمة الاسرة المصرية والمجتمع.

واكدت أمينة لجنة المرأة بحزب الحركة الوطنية، أن الرؤية ينبغي ان تتضمن مبيت الطفل مع والده يومين علي الاقل كل شهر حتي يتمكن الطفل من معرفة والده ويسود الحب والود بينه وبين طفله مما لا يؤثر علي مستقبلة وحياته بشرط عدم سفر الزوج بالطفل خارج البلاد.

جاء ذلك تعليقا علي حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، مردفا « أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه غير منحاز للمرأة ولكنه يريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة على قناة صدى البلد، الدعوة لرئيس محكمة الأسرة للمساهمة في صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، موضحا أنه سيتم التحرك في هذا الأمر بمناسبة الجمهورية الجديدة، ويتم عقد اجتماع مع مجموعة من القضاة بهذا الشأن.

ووجه الرئيس السيسي كلامه للمستشار عبد الله الباجا قائلا: أحملك المسئولية أمام الله وأمام الجميع لإعداد أجندة بقضاة على المنصة حاليا أو سابقين لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الأيام القليلة المقبلة.

واختتم الرئيس السيسي، أنه لم يسمع حوار عقلاني ومتزن حول قانون الأحوال الشخصية مثل الذي سمعه من المستشار عبد الله الباجا، معلقا «لا يوجد قانون بالمطلق يمكنه تحقيق كل شيء».