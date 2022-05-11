عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمينة المرأة بالحركة الوطنية: إعداد قانون أحوال شخصية ضرورة لأزمة النفقة والرؤية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

رحبت نهاد خير الله  أمينة لجنة المرأة بحزب الحركة الوطنية، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن.

تعديلات قانون الأحوال الشخصي

وقالت “خير الله” لـ"صدي البلد"، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة، لأن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة خاصة مشاكل النفقة والرؤية التي تحتاج الي تعديلات جزرية بالقانون لضمان نزع فتيل الاشتباك والنزاعات التى تشهدها محكمة الاسرة المصرية والمجتمع.

واكدت أمينة لجنة المرأة بحزب الحركة الوطنية، أن الرؤية ينبغي ان تتضمن مبيت الطفل مع والده يومين علي الاقل كل شهر حتي يتمكن الطفل من معرفة والده ويسود الحب والود بينه وبين طفله مما لا يؤثر علي مستقبلة وحياته بشرط عدم سفر الزوج بالطفل خارج البلاد.

 

جاء ذلك تعليقا علي حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، مردفا « أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه غير منحاز للمرأة ولكنه يريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية.

ووجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة على قناة صدى البلد، الدعوة لرئيس محكمة الأسرة للمساهمة في صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، موضحا أنه سيتم التحرك في هذا الأمر بمناسبة الجمهورية الجديدة، ويتم عقد اجتماع مع مجموعة من القضاة بهذا الشأن.

ووجه الرئيس السيسي كلامه للمستشار عبد الله الباجا قائلا: أحملك المسئولية أمام الله وأمام الجميع لإعداد أجندة بقضاة على المنصة حاليا أو سابقين لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الأيام القليلة المقبلة.

واختتم الرئيس السيسي، أنه لم يسمع حوار عقلاني ومتزن حول قانون الأحوال الشخصية مثل الذي سمعه من المستشار عبد الله الباجا، معلقا «لا يوجد قانون بالمطلق يمكنه تحقيق كل شيء».

الرئيس عبد الفتاح السيسي عزة مصطفي الدولة المصرية قانون الأحوال الشخصية حزب الحركة الوطنية الاحوال الشخصية محكمة الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

ترشيحاتنا

ضبط وإعدام 3 أطنان لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك بالجيزة ..شاهد

بسبب نقص الإمدادات.. فولكس فاجن تؤجل تسليم السيارات الكهربائية الجديدة لعام 2023

رويترز: هجوم إلكتروني من موسكو سبق غزو روسيا لـ أوكرانيا بدقائق

هولندا تؤيد موقف المغرب تجاه قضية الصحراء

ضربة قوية لموسكو.. احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية تتراجع إلى مستوى قياسي

وزيرة التجارة التونسية: نسعى للاستفادة من تجربة مصر الاقتصادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

بسنت النبراوي:لم أتنمر على أهل الشرقية وحاولت الحفاظ على لهجتهم من الاندثار

نشرة الأخبار.. صدمة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة.. وتفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

رد فعل والديها.. الحكم في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ